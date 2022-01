Perché Guido Russo, il dentista con il braccio di silicone, ha potuto riaprire il suo studio



Guido Russo, il dentista di Biella che all’inizio di dicembre si era presentato in un centro vaccinale della città piemontese con un braccio di silicone, è potuto tornare a lavorare dopo essersi vaccinato (per davvero, stavolta). È però ancora in corso il procedimenti disciplinare sul suo tentativo di ingannare i vaccinatori.

