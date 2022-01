Pisa, cade e si spara all’addome. Cristian Ghilli era una promessa del tiro a volo, aveva 19 anni



Mentre stava raccogliendo alcuni bossoli alla fine della battuta di caccia in un bosco vicino a Montecatini Valdicecin, è caduto e dal fucile è partito un colpo che lo ha ferito in maniera grave. Morto in ospedale.

Continua a leggere



Mentre stava raccogliendo alcuni bossoli alla fine della battuta di caccia in un bosco vicino a Montecatini Valdicecin, è caduto e dal fucile è partito un colpo che lo ha ferito in maniera grave. Morto in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere