Positiva al Covid e in isolamento in casa a Pozzallo, donna partorisce da sola in bagno



È accaduto in Sicilia, a Pozzallo. La donna, isolata in casa dal marito perché positiva al Covid-19, si sarebbe trascinata in bagno dove ha dato alla luce una bimba.

