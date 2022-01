Presidi preoccupati per rientro a scuola in presenza, ma governo conferma: “Si torna il 10 gennaio”



Anche i presidi sono preoccupati per il rientro a scuola in presenza. Ma il governo ribadisce: si torna tutti in classe il 10 gennaio, come da calendario. È quanto emerge al termine dell’incontro tra i sindacati e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Continua a leggere



Anche i presidi sono preoccupati per il rientro a scuola in presenza. Ma il governo ribadisce: si torna tutti in classe il 10 gennaio, come da calendario. È quanto emerge al termine dell’incontro tra i sindacati e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Continua a leggere

Continua a leggere