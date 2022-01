Quando arriverà il picco dell’ondata Omicron in Italia secondo gli esperti



Quando arriverà in Italia il picco dell’ondata Omicron secondo gli esperti: mentre per l’Oms è “vicino”, per Cartabellotta (Gimbe) “ci sono segnali importanti di rallentamento dell’epidemia, ma vediamo cosa succede ora che tutti sono tornati al lavoro e a scuola”. Per il fisico Sebastiani in alcune Regioni già è stato superato.

