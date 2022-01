Quando e dove nevicherà la prossima settimana: in arrivo ondata di freddo



Una nuova ondata di freddo intenso porterà in Italia un clima decisamente più in linea con il periodo invernale con nevicate fino a quote collinari al centro sud.

Continua a leggere



Una nuova ondata di freddo intenso porterà in Italia un clima decisamente più in linea con il periodo invernale con nevicate fino a quote collinari al centro sud.

Continua a leggere

Continua a leggere