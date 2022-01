“Questo è l’indirizzo, spezzategli la schiena” minacce no vax a Sileri su Telegram



Le nuove minacce sono scattate dopo che Sileri aveva inveito contro un no vax in tv dichiarando: “State a casa… Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile”

Continua a leggere



Le nuove minacce sono scattate dopo che Sileri aveva inveito contro un no vax in tv dichiarando: “State a casa… Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile”

Continua a leggere

Continua a leggere