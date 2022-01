Rende, insegnante di 33 anni si dà fuoco davanti alla caserma dei carabinieri: è gravissimo



È un insegnante 33enne l’uomo che si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Ha riportato ustioni si tutto il corpo ed è in gravi condizioni: a salvarlo due gommisti che hanno assistito alla scena. “Se avessimo ritardato di 30 secondi secondo me non ci sarebbe stato nulla da fare”.

