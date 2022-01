Riapertura scuole, le Regioni premono per rinvio. Ma Governo e Ministero frenano: “Tutti in classe”



Mentre le Regioni spingono per un rinvio della riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale, Governo e Ministero dell’Istruzione restano fermi sulle proprie posizioni: “Tutti in classe dal 10 gennaio”. Intanto, domani il ministro Bianchi incontrerà i sindacati e il 5 gennaio è in programma il Cdm.

Continua a leggere



Mentre le Regioni spingono per un rinvio della riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale, Governo e Ministero dell’Istruzione restano fermi sulle proprie posizioni: “Tutti in classe dal 10 gennaio”. Intanto, domani il ministro Bianchi incontrerà i sindacati e il 5 gennaio è in programma il Cdm.

Continua a leggere

Continua a leggere