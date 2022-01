Rientro a scuola il 7 e il 10 gennaio 2022, quali Regioni spostano il ritorno in classe causa Covid



In attesa della decisione del Cdm sulle scuole, che arriverà questo pomeriggio, ecco il calendario ad oggi della ripresa delle lezioni in aula Regione per Regione: alcune hanno deciso di posticipare il rientro a lunedì 10 gennaio, mentre in altre si torna già venerdì 7.

Continua a leggere



In attesa della decisione del Cdm sulle scuole, che arriverà questo pomeriggio, ecco il calendario ad oggi della ripresa delle lezioni in aula Regione per Regione: alcune hanno deciso di posticipare il rientro a lunedì 10 gennaio, mentre in altre si torna già venerdì 7.

Continua a leggere

Continua a leggere