Ristoratore no vax in terapia intensiva per Covid, Pietro: “Ho sbagliato, avevo i polmoni in tilt”



La storia di Pietro Candela, ristoratore di Bolzano no vax finito in terapia intensiva per Covid: “Guardandomi indietro penso di avere fatto una scelta sbagliata: quella di non vaccinarmi, perché ho fatto rischiare la vita anche a mia mamma e a mia moglie in maniera esagerata”.

