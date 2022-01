Sale sulla torre per chiedere Green Pass per il figlio autistico. “Protesta per le mamme arrese ai no”



Simona Vasile è la mamma che a Gavorrano era salita sulla torre di una miniera per protesta. La donna era infatti in attesa da 12 giorni di ricevere il Green Pass per il figlio autistico guarito dal Covid. Dopo la protesta, è stata denunciata per procurato allarme. “Ho agito per tutte quelle mamme che si arrendono davanti ai no”

