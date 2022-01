Salento, trovato nell’Ecocentro per i rifiuti il corpo di Andrea Ferrari scomparso da giorni



Il corpo di Andrea Ferrari, il 43enne scomparso il 1° gennaio in Salento, è stato ritrovato in un Ecocentro per lo smaltimento dei rifiuti. Si indaga sulle cause della morte.

