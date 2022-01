Saman Abbas, lo zio verrà estradato in Italia: “Non mi oppongo”. È accusato dell’omicidio della nipote



Potrebbe arrivare in Italia già nei prossimi giorni Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas arrestato a Parigi per l’omicidio della nipote scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. L’uomo ha accettato l’estradizione in Italia nell’ultima udienza tenutasi oggi.

