Scuola, Bianchi conferma: “Tutti in classe da lunedì, esplosione contagi non è avvenuta nelle aule”



Il ministro dell’Istruzione Bianchi conferma che non ci sarà alcun rinvio per la ripresa delle lezioni: “Diamo la possibilità ai ragazzi di essere più controllati. Fuori dalla scuola gli studenti si incontrano e sono in grado di contagiare”.

Continua a leggere



Il ministro dell’Istruzione Bianchi conferma che non ci sarà alcun rinvio per la ripresa delle lezioni: “Diamo la possibilità ai ragazzi di essere più controllati. Fuori dalla scuola gli studenti si incontrano e sono in grado di contagiare”.

Continua a leggere

Continua a leggere