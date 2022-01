Scuola, cambia la quarantena: ipotesi Dad per non vaccinati se in classe ci sono due positivi



In vista del ritorno a scuola dopo le vacanze di Natale e considerato l’aumento dei contagi Covid nella popolazione scolare, le Regioni hanno chiesto al Governo di cambiare le regole sulla quarantena: dad solo per non vaccinati in caso di due positivi in classe, altrimenti auto-sorveglianza.

