Scuola, dad e quarantena: la proposta del M5s per cambiare le regole



Il M5s ha inviato al ministero dell’Istruzione le sue proposte per semplificare il protocollo per le quarantene a scuola. Il deputato Gianlcua Vacca ha spiegato a Fanpage.it come potrebbero cambiare le regole.

Continua a leggere



Il M5s ha inviato al ministero dell’Istruzione le sue proposte per semplificare il protocollo per le quarantene a scuola. Il deputato Gianlcua Vacca ha spiegato a Fanpage.it come potrebbero cambiare le regole.

Continua a leggere

Continua a leggere