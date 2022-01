Scuola, i sindacati non escludono chiusura per Covid: “Salvaguardare diritto a studio e salute”



Anna Maria Santoro (Flc Cgil) alla vigilia dell’incontro tra Ministero dell’Istruzione e sindacati in vista della riaperture delle scuole il 10 gennaio: “Ci facciano vedere i dati per poter pensare a interventi mirati per salvaguardare il diritto allo studio dei ragazzi e quello alla salute dei lavoratori. I numeri che ci arrivano dai media sono allarmanti, se serve si ricorra alla Didattica digitale integrata”.

