Scuola, in Piemonte cambiano le regole: alla primaria tutti a casa in Dad con un solo positivo



Superate dalla contagiosità di Omicron le regole in Piemonte per il rientro in presenza nelle scuole elementari in caso di contagio Covid. La quarantena immediata di 10 giorni con un positivo in classe è la strategia più utilizzata, ma è sconcerto tra i genitori per la poca chiarezza e la mancanza di comunicazione.

Continua a leggere



Superate dalla contagiosità di Omicron le regole in Piemonte per il rientro in presenza nelle scuole elementari in caso di contagio Covid. La quarantena immediata di 10 giorni con un positivo in classe è la strategia più utilizzata, ma è sconcerto tra i genitori per la poca chiarezza e la mancanza di comunicazione.

Continua a leggere

Continua a leggere