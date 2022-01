Scuola, l’appello del preside: “Prof in quarantena o no vax, cerchiamo sostituti con urgenza”



L’appello di Paolo Cipriani, preside dell’Istituto professionale Guglielmo Marconi di Prato, che in vista del ritorno a scuola dopo Natale in programma lunedì 10 gennaio ha detto a Fanpage.it: “È urgente, mancano supplenti di docenti, tra prof no vax e in quarantena. La pandemia ha portato al pettine nodi strutturali come la mancanza di insegnanti in materie scientifiche”.

