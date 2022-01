Scuole chiuse per Covid, quali Regioni chiedono il rinvio del rientro dopo le feste di Natale



In attesa della Conferenza delle Regioni e del Cdm di domani, alcune Regioni premono per far slittare il ritorno a scuola in presenza dopo le feste di Natale, come i presidenti di Veneto e Campania. Ma il Governo al momento conferma il calendario scolastico per il ritorno in classe il 10 gennaio.

