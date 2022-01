Sebastiani (Cnr) spiega a Fanpage perché è presto per dire se abbiamo raggiunto il picco di Omicron



Giovanni Sebastiani (Cnr) a Fanpage.it sulla situazione Covid-19 in Italia: “Incerta, picco della percentuale dei positivi ai test molecolari superato ma è in atto una frenata che potrebbe portare ad un nuovo aumento. Scendono invece gli ingressi in terapia intensiva, il che si spiega con la variante Omicron”.

Continua a leggere



Giovanni Sebastiani (Cnr) a Fanpage.it sulla situazione Covid-19 in Italia: “Incerta, picco della percentuale dei positivi ai test molecolari superato ma è in atto una frenata che potrebbe portare ad un nuovo aumento. Scendono invece gli ingressi in terapia intensiva, il che si spiega con la variante Omicron”.

Continua a leggere

Continua a leggere