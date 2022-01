“Sempre più bambini in ospedale per Covid e troppi pochi vaccini”: l’allarme dei pediatri italiani



Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria: “Nella fascia 5-11 anni la copertura vaccinale non è ancora sufficiente. Tra fine dicembre e inizio gennaio 832 under 20 ricoverati per Covid, 8 sono finiti in terapia intensiva”.

