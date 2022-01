Siena, primo trapianto di polmone in Italia su paziente con fibrosi polmonare irreversibile post-Covid



Si tratta di un sacerdote missionario che aveva contratto il Covid in Africa e, una volta rimpatriato in Italia, era stato stato sottoposto a circolazione extra-corporea, condizione in cui è rimasto per 6 mesi.

Continua a leggere



Si tratta di un sacerdote missionario che aveva contratto il Covid in Africa e, una volta rimpatriato in Italia, era stato stato sottoposto a circolazione extra-corporea, condizione in cui è rimasto per 6 mesi.

Continua a leggere

Continua a leggere