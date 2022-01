Strage Corinaldo, l’accusa chiede pene più severe per la “banda dello spray”



Pene più pesanti per la “banda dello spray” che tre anni fa provocò la strage di Corinaldo. È quanto chiesto dall’accusa durante il processo d’appello. Per la morte di cinque minori e una donna morti schiacciati in discoteca sono stati condannati sei ragazzi.

Continua a leggere



Pene più pesanti per la “banda dello spray” che tre anni fa provocò la strage di Corinaldo. È quanto chiesto dall’accusa durante il processo d’appello. Per la morte di cinque minori e una donna morti schiacciati in discoteca sono stati condannati sei ragazzi.

Continua a leggere

Continua a leggere