Susina, il 16 gennaio 2022 ore 16.30

16 gennaio 2022 ore 16.30

SUSINA

da un’idea di : Icaro Accettella

Adattamento: Stefania Umana

con: Silvia Grande e Clarissa Rollo

Messa in scena a cura di: Silvia Grande e Stefania Umana

Sagome e oggetti : Aurora Buzzetti

Luci: Roberto De Leon

Tratto da “Susina” di Marguerite Fatus

Fascia d’età: da 2 anni

Susina, una ragazzina che veste solo di viola, preparandosi per uscire, trova nella borsetta un piccolo seme: è l’inizio di un viaggio fantastico. Susina incontra una gallina parlante e decide di donarle il piccolo seme, in cambio riceve un uovo, che a sua volta decide di regalare a una vecchina che vive proprio lì vicino. La vecchina la ringrazia con una bella mela rossa. Ma ecco che un corvo affamato, col suo gracchiare insistente, convince la bambina a cedergli il frutto. Ora Susina si aspetta un grande regalo dal corvo, ma riceve in cambio solo un torsolo smangiucchiato. Così lo getta via, ma… si era mai chiesta dove andassero a finire i semi dei torsoli buttati via? Ed ecco una bella sorpresa! Scende la sera e si fa ritorno a casa. È stata una bella giornata: il piccolo seme ha dato i suoi frutti, sarebbe proprio da rifare! Chissà da quel seme tutto può ricominciare.

Susina è una fantasticheria, un gioco di bambini attraverso il quale si intende raccontare la meraviglia della curiosità, il gusto della scoperta. Durante il suo viaggio Susina incontra molti personaggi a cui ogni volta fa un dono e da cui riceve sempre in cambio qualcosa che è l’evoluzione del suo dono: attraverso la condivisione, quindi, diventa possibile la trasformazione. Si crea così una catena di sorprese e scoperte. La storia di Susina è dunque la storia di una bambina che cresce, che si affaccia giorno dopo giorno alla vita, di cui quel piccolo seme, da cui tutto ha inizio, è simbolo premonitore.

