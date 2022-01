Teatro di figura per famiglie all’Alfa Teatro di Torino

Dai Pupi siciliani alle marionette, un ampio progetto della Compagnia Marionette Grilli, unica realtà torinese riconosciuta dal Ministero per il teatro di figura e di immagine

La stagione 2022 all’Alfa Teatro riparte dal teatro di figura

Da sabato 29 gennaio, un ricco calendario di appuntamenti per avvicinare le famiglie al teatro. E a febbraio parte anche il corso di formazione con stage per attori e attrici con le marionette

Dal 29 gennaio 2022, con lo spettacolo di giocoleria e clownerie “Dal paese dei balocchi”, messo in scena dalla Compagnia Claudio e Consuelo, l’Alfa Teatro torna a ospitare le eccellenze artistiche più rappresentative del Teatro di Figura e Immagine a livello nazionale, con un fitto calendario di appuntamenti proposto alle famiglie dalla Compagnia Marionette Grilli: fiabe, racconti e storie divise tra 11 titoli in cartellone, dal teatro d’attore agli spettacolo di burattini, passando per pupazzi, ombre, marionette e pupi siciliani.

Un cartellone di spettacoli e iniziative ampio e variegato quello della Compagnia Marionette Grilli, unica realtà riconosciuta dal Ministero per il teatro di figura e di immagine presente sul territorio piemontese, e con una proposta teatrale per bambini dai 3 ai 10 anni, riconosciuta e sovvenzionata dalla Regione Piemonte con il Progetto Teatro dei burattini e marionette, con l’obiettivo di diffondere la cultura del teatro a partire dai bambini e dalle bambine e le loro famiglie.

Tutti i sabati e le domeniche, l’Alfa Teatro diventa quindi un luogo di incontro e di condivisione della passione per il teatro, per i più piccoli, e non solo.

Il teatro di figura entrerà anche nelle scuole, con gli spettacoli a prezzo ridotto di 5 euro nelle giornate del Carnevale, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio alle ore 10, con lo spettacolo “Carnàval”, della Compagnia Teatro dei colori (Mimo danza e animazione) e giovedì 17 e venerdì 18 marzo alle ore 10 con lo spettacolo “Gianduja e la fortuna”, della Compagnia Marionette Grilli (Marionette a filo).

“Nel progetto 2022 della Compagnia Marionette Grilli c’è il desiderio di rivedere le famiglie a teatro, alla sera o al sabato pomeriggio, oltre al tradizionale appuntamento della domenica”, commenta Marco Grilli, direttore artistico dell’Alfa Teatro.

Tra gli spettacoli di rilievo, sabato 19 e domenica 20 febbraio, tornano a Torino i pupi siciliani con “Orlando e Rinaldo a duello”, messo in scena dalla Compagnia Pupi Italici.

L’opera dei pupi è l’antica forma teatrale di figura di origine italiana nata nel 1700, dichiarata nel 2008 patrimoni orali e immateriali dell’Umanità Unesco patrimonio culturale e di salvaguardia.

Sabato 26 e domenica 27 marzo, la Compagnia Teatro delle marionette degli Accettella porterà sul palco “La voce dalla luna” uno spettacolo di marionette contemporaneo.

Altra novità per l’anno 2022 per la Compagnia Grilli è, dal 12 febbraio, il corso di formazione con stage per attori e attrici con le marionette, per trasmettere ai giovani una passione e soprattutto una professione finalizzato alla possibilità di essere inseriti in Compagnia per l’allestimento e per le rappresentazioni di “Gianduja e la fortuna”.

Il percorso formativo è strutturato in 80 ore di lezioni con uno stage finalizzato alla messinscena di uno spettacolo di marionette della tradizione torinese. L’obiettivo è offrire la possibilità di approcciarsi a un mestiere molto particolare, complesso e basato su una sapienza antica per garantire una continuità all’arte delle marionette, che la Regione Piemonte e la costituenda Fondazione, come depositari del preziosissimo patrimonio dell’arte della Marionetta, ritengono importante salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni.

“La cultura è sempre stata base fondante del potenziale economico dell’Italia” dice Augusto Grilli, direttore e fondatore della Compagnia. “A maggior ragione ne avrà nel prossimo futuro quando la competizione sarà giocata sulla qualità, sull’innovazione, sulla riscoperta delle capacità artistiche che produciamo. Sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e garantire il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale significa tutelare e valorizzare la ricchezza del patrimonio artistico italiano. Le professionalità che stiamo formando sono sentinelle di una parte dell’identità storica della nostra città e con loro vogliamo garantire un profondo rinnovamento per lo sviluppo e comunicare al mondo le nostre eccellenze”.

Vari insegnanti si alterneranno nelle varie ore di lezione tra cui Massimo Gambarutti, Augusto Grilli e Mariarosa Scalero.

Il seminario si svolgerà il sabato e la domenica dal 12 febbraio al 20 marzo 2022 presso l’Alfa Teatro. Il costo è di 150,00 euro, comprensivo di iscrizione, assicurazioni e materiali, ed è consigliato dai 24 anni.

PROGRAMMA GENNAIO – APRILE 2022

Sabato 29 gennaio, ore 17

Replica domenica 30 gennaio, ore 17

Dal paese dei balocchi, Compagnia Claudio e Consuelo (​​Giocoleria, clownerie)

​​Sabato 5 febbraio, ore 17

Replica domenica 6 febbraio, ore 17

Il brutto anatroccolo, Compagnia Nata – Nuova Accademia del teatro d’arte (Teatro d’attore e burattini)



​​Sabato 12 febbraio, ore 17

Replica domenica 13 febbraio, ore 17

Biancaneve, Compagnia Marionette Grilli (Teatro d’attore e pupazzi)



​​Sabato 19 febbraio, ore 20.30

Replica domenica 20 febbraio, ore 17

Orlando e Rinaldo a duello, Compagnia Pupi Italici (Spettacolo di pupi siciliani)



Martedì 22 – mercoledì 23 – giovedì 24 febbraio, ore 10 (per le scuole)

Carnàval, Compagnia Teatro dei colori (Mimo danza e animazione)



​​Sabato 26 febbraio, ore 20.30

Replica domenica 27 febbraio, ore 17

Fagiolino asino d’oro, Compagnia Teatro del Drago (Teatro d’attore, burattini e cantastorie)



​​Sabato 5 marzo, ore 17

Replica domenica 6 marzo, ore 17

Gianduja e la corona del re, Compagnia Marionette Grilli (Burattini)

Sabato 12 marzo, ore 17

Replica domenica 13 marzo, ore 17

Il gatto con gli stivali, Compagnia Pupi di Stac (Burattini)

Giovedì 17 marzo, ore 10 (per le scuole) e ore 20.30

Repliche Venerdì 18 marzo, ore 10 (per le scuole) e ore 20.30

Sabato 19 marzo, ore 20.30

Domenica 20 marzo, ore 17

Gianduja e la fortuna, Compagnia Marionette Grilli (Marionette a filo)

Sabato 26 marzo, ore 17

Replica domenica 27 marzo, ore 17

La voce dalla luna, Compagnia Teatro delle marionette degli Accettella (Teatro d’attore e marionette)

Giovedì 31 marzo ore 20.30

Repliche Venerdì 1 aprile, ore 20.30

Sabato 2 aprile, ore 20.30

Domenica 3 aprile, ore 17

La Cenerentola, Compagnia Marionette Grilli (Riduzione dell’opera lirica di Gioacchino Rossini, con le marionette a filo della Collezione Augusto Grilli)

Per accedere al teatro è necessario essere in possesso di Green Pass e indossare la mascherina.

Biglietteria

Costo biglietti:

Intero: 10 euro

Ridotto: 8 euro (3 – 12 anni)

Formula Family, 4 ingressi: 32 euro

Carnet 6 spettacoli per 2 persone:80 euro

Ingresso per le scuole: 5 euro (gratuito per gli/le insegnanti)

Informazioni

Alfa Teatro – Marionette Grilli

via Casalborgone 16/1, Torino

tel. 334.2617947

prenotazioni@alfateatro.it

www.alfateatro.it

