Torino, manifestazione per Lorenzo, morto durante l’alternanza scuola-lavoro: scontri tra studenti e polizia



Centinaia di ragazzi si sono riuniti in Piazza Arbarello per protestare dopo la morte del 18enne, deceduto durante l’ultimo giorno di alternanza scuola lavoro, venerdì scorso in uno stabilimento vicino a Udine. Una decina i feriti.

