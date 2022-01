“Trovate quella bimba, sta morendo”: così medico e carabinieri di Locri hanno salvato la piccola



L’episodio risale al 14 gennaio, quando una bimba di 2 anni che lamentava forti dolori è stata portata in ospedale dai genitori che però, prima di avere i risultati di alcune analisi, sono andati via. A quel punto il medico del Pronto Soccorso ha allertato i Carabinieri di Locri per rintracciare la piccola.

