Udine, cade mentre è in sella la moto da cross: sedicenne muore sul colpo



La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio a Castions di Strada in Friuli. Il giovane era in sella lungo la via Treppo, nella strada che attraversa l’abitato di Morsano di Strada.

