Un milione di persone in lockdown per 3 asintomatici: la strategia Zero Covid in Cina



Dopo il caso di Xi’an, ora anche la città di Yuzhou è in lockdown covid dopo la scoperta di tre casi di contagio in due giorni. È la politica zero covid della Cina.

Continua a leggere



Dopo il caso di Xi’an, ora anche la città di Yuzhou è in lockdown covid dopo la scoperta di tre casi di contagio in due giorni. È la politica zero covid della Cina.

Continua a leggere

Continua a leggere