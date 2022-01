Valencia, le amiche non avevano sue notizie da 24 ore: trovata morta in casa la 33enne Sara Scrimieri



Trovata morta in casa la 33enne Sara Scrimieri, nata a Galatina ma residente a Valencia dal 2018. La giovane sarebbe deceduta per cause naturali. La famiglia riporterà la salma in Italia.

