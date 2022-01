Vercelli, trovato cadavere di una 35enne in un’auto nel canale: il compagno aveva denunciato scomparsa



Il cadavere di una donna di 35 anni è stato trovato in mattinata in un’auto in un canale a Livorno Ferraris. Il compagno della donna aveva già denunciato la sua scomparsa il giorno prima, quando la donna era uscita di casa per andare al lavoro e non aveva più dato sue notizie. Si ipotizza che la donna sia rimasta vittima di un incidente.

