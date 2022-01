We Are Now, il nuovo brand di abbigliamento donna più amato dalle influencer

We Are Now celebra il carattere e l’individualità di ogni donna. Con questo mantra debutta il nuovo brand già amatissimo dalle influencer, che meglio rappresenta la quintessenza della femminilità incarnata dalla splendida Alena Mayuk, che ne è testimonial. Pure affermazioni di stile che escono dall’ordinario, o meglio che rendono l’ordinario straordinario, che non hanno bisogno di eccessi per essere viste e amate.

Il progetto We Are Now nasce da un caffè nel centro storico gustato in compagnia; da un drink sulla spiaggia al tramonto; da un’opera che lascia senza fiato, in un teatro così come in un museo; da una festa con danze e balli fino al mattino. Di ognuno di quei momenti una donna ricorda i profumi, i sapori, le immagini e anche cosa stava indossando.

Fondato sul gusto del bello e interamente made in Florence, punti di forza del brand sono una ricerca costantemente aggiornata sulle ultime tendenze; la capacità di comprendere quale capo d’abbigliamento più si adatti alle peculiarità di ogni donna e che meglio comunichi l’immagine che vorrebbe dare di sé; un’assistenza clienti ad altissimo livello, pre e post vendita, anche su Instagram e WhatsApp con risposte in poche ore.

Non sempre si ha il tempo di documentarsi e capire cosa si dovrebbe realmente indossare. We Are Now permette di avere a portata di clic tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente l’acquisto, offrendo una selezione garantita “ultima moda” di abbigliamento e accessori (con packaging 100% riciclato) per una donna che ama valorizzarsi attraverso l’outfit più adatto ad una personalità sicura, elegante, sensuale.

Già amatissimo da tante influencer che ne indossano i vestiti, come Alena Mayuk @alenamayuk (brand ambassador), Noemy Furcillo @noemyfurcillo, Eleonora Cortini @eleonoracortini, Aurora Ceri @auroraceri, Irene Casartelli @irenecasartellireal, Costanza Paterni @costanza.paterni, il nuovo shop online di tendenza è una realtà in cui ogni donna può entrare e portarsi dietro, non solo un indumento nuovo ma anche e soprattutto delle garanzie, comprensione e sicurezze. Questo grazie ad una struttura del sito che permette di avere diversi ingredienti perfettamente allineati tra di loro: primo fra tutti un ambiente protetto che immerge la cliente in un’esperienza completa, dai risvolti culturali e sociali.

Guaranteed selection, eco-sostenibilità, consulenza d’immagine personale. We Are Now ha tutto il potenziale per diventare nel tempo una vera autorità nel campo dell’“ultima moda”, rappresentando al meglio il concetto di autostima femminile e la valorizzazione sana di sé.

È uno stile per suscitare emozioni vere, forti, motivanti; un sentimento di condivisione e comunicazione, di libertà, di esistenza. E la vita così deve essere: vibrante, brillante, esaltante. Noi siamo qui adesso, ora. We Are Now.

Contatti

Via dell’Amorino 4, 50127 Firenze

+39 388 850 5030

info@wearenow.it

https://wearenow.it/

https://www.instagram.com/wearenow.it/