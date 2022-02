Abortire è ancora più difficile in tempi di Covid, bisogna intervenire al più presto



L’aborto, in Italia, resta ancora una pratica che, nonostante sia “servizio essenziale” è difficile e ancora di più in tempi di Covid: ecco perché bisogna agire in fretta.

Continua a leggere



L’aborto, in Italia, resta ancora una pratica che, nonostante sia “servizio essenziale” è difficile e ancora di più in tempi di Covid: ecco perché bisogna agire in fretta.

Continua a leggere

Continua a leggere