Addio alle mascherine all’aperto, Bassetti festeggia: “Torniamo a uscire, viva la vita”



Bassetti su Facebook: “Finalmente lanciamo via l’obbligo delle mascherine all’aperto nell’attesa di farlo presto anche al chiuso. Gli ospedali non sono più in affanno per il Covid e si vede una luce all’orizzonte sempre più forte”.

