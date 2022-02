Agitu Gudeta, la sorella su condanna del killer: “Dovrebbe pagare a vita ma non è la legge italiana”



“Non siamo soddisfatti della condanna: il killer dovrebbe pagare a vita ma non è la legge di questo Paese”. Lo ha detto la sorella di Agitu Gudeta, la pastora di origine etiope uccisa a martellate a Frassilongo, in Trentino, il 29 dicembre del 2020. L’assassino reo confesso è stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio volontario e violenza sessuale.

Continua a leggere



“Non siamo soddisfatti della condanna: il killer dovrebbe pagare a vita ma non è la legge di questo Paese”. Lo ha detto la sorella di Agitu Gudeta, la pastora di origine etiope uccisa a martellate a Frassilongo, in Trentino, il 29 dicembre del 2020. L’assassino reo confesso è stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio volontario e violenza sessuale.

Continua a leggere

Continua a leggere