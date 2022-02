Al Quid arriva la banda della Tintoria

Da mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 19.30, il palco del QUID Channel dà il benvenuto a Tintoria, un format ideato dall’autore e comico Daniele Tinti, alla conduzione insieme al comedian Stefano Rapone. Il Live Podcast Show, il cui sottotitolo “i panni sporchi si lavano sul palco” è una dichiarazione d’intenti, andrà in scena in Via Assisi 117 ogni mercoledì, portando sul palco del quartiere appio-tuscolano nell’ora dell’aperitivo, i nomi simbolo della comicità e stand up comedy italiana, come Francesco De Carlo, Michela Giraud, Daniele Fabbri, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario e molti altri ancora.

Il locale romano che dà spazio alla musica indipendente ed alla comicità d’autore, inaugura l’appuntamento settimanale del mercoledì, diretto e condotto da Daniele Tinti, insieme al collega di palco Stefano Rapone. Così dalle 19.30 alle 21.00, in Via Assisi prenderà forma la seconda stagione dell’aperitivo comico, un podcast che si fa show e che ha collezionato oltre 100 repliche sulla rete. Prendere parte alla serata è semplice, basta prenotare un tavolo con consumazione obbligatoria (spesa minima 10,00 €, comprensivi di drink e food).

L’idea nasce dall’ispirazione per i podcast americani e diventa subito un punto di riferimento per chi vuole conoscere la nuova scena comica italiana. In scena gli ospiti accolti dai padroni di casa parlano del loro lavoro e di loro stessi, della loro visione delle cose e di quello che più li fa ridere. Il podcast si è distaccato dal mondo della comicità, diventando una sorta di piattaforma autonoma dedicata a chiunque abbia qualcosa di interessante da dire o una storia da raccontare. Tintoria ha superato il traguardo delle 100 puntate e viene pubblicato regolarmente su Youtube, Spotify e ovunque sia possibile fruire un podcast.

