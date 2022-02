Anche in Italia potremmo aver bisogno della quarta dose di vaccino anti-Covid



Secondo Franco Locatelli la problematica della quarta dose va affrontata in maniera laica, “non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione”.

