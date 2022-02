Andreoni a Fanpage.it: “Stop a tamponi di fine isolamento. Le mascherine le useremo ancora per anni”



Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), a Fanpage.it: “Dobbiamo semplificare perché abbiamo regole troppo cervellotiche, ma ciò non vuol dire riaprire tutto. Ok a stop tamponi di fine isolamento. Non vado dietro a colleghi che dicono che è tutto finito”.

