Bambino travolto e ucciso a Cagliari, agli arresti domiciliari il 37enne alla guida dello scooter



Emilio Pozzolo, il 37enne che, in sella a uno scooter, il 3 febbraio ha travolto e ucciso a Cagliari, in via Cadello, il piccolo Daniel Ulver, di appena 15 mesi, è stato posto agli arresti domiciliari.

