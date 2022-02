Bari, torna in carcere fratellastro di Antonio Cassano: sui social con gli amici durante i domiciliari



Torna in carcere Giovanni Cassano detto “U curt”. Il fratellastro del calciatore Antonio Cassano era stato arrestato per furto aggravato in abitazione e poi tradotto ai domiciliari. L’uomo aveva obbligato gli obblighi ricevendo amici in casa.

Continua a leggere



Torna in carcere Giovanni Cassano detto “U curt”. Il fratellastro del calciatore Antonio Cassano era stato arrestato per furto aggravato in abitazione e poi tradotto ai domiciliari. L’uomo aveva obbligato gli obblighi ricevendo amici in casa.

Continua a leggere

Continua a leggere