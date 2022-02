Bassetti minacciato: “Il mio numero di nuovo su Telegram, ho ricevuto 35 chiamate in 2 ore”



Matteo Bassetti di nuovo nel mirino di no vax e no Green pass. Il noto infettivologo, che nei giorni scorsi ha ricevuto minacce di morte e insulti, ha fatto sapere che oggi denuncerà l’episodio: “Sarebbe importante mandare un messaggio forte a difesa dei medici che lavorano per lo Stato e per la campagna vaccinale”.

