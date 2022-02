“Bastardo e padre di m… mi devi dare altri 15 euro”. Gaetano perde la testa e uccide il figlio



“Mi ha aggredito e sfilato il portafogli prendendo altri 15 euro, di più non avevo in tasca. A quel punto ho avuto un corto circuito e gli ho sparato non so quanti colpi”. Questo il racconto di Gaetano Rampello, 57enne capo della polizia di Stato in servizio alla Questura di Catania, su quanto accaduto ieri a Raffadali.

