Bollettino Covid Italia, oggi 57.890 contagi e 320 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 17 febbraio



Ancora in calo in contagi Covid-19 in Italia: oggi secondo il bollettino del Ministero della Salute ne sono stati registrati 57.890 su 538.131. Tasso di positività al 10,8%, ma resta alto il numero dei decessi: 320 morti da ieri.

