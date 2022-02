Cerignola, prete aggredito da due uomini: calci e pugni mentre si recava in chiesa



Un sacerdote di Cerignola, in provincia di Foggia, è stato aggredito ieri sera da due uomini a volto coperto. Per fortuna se l’è cavata con ferite non gravi.

