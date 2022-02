Come ottenere il certificato di esenzione dal vaccino Covid e scaricarlo in formato digitale



Dal 27 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 saranno emesse solo in formato digitale come già avviene per il Green pass e tramite Qr Code.

Continua a leggere



Dal 27 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione Covid-19 saranno emesse solo in formato digitale come già avviene per il Green pass e tramite Qr Code.

Continua a leggere

Continua a leggere