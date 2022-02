Come sta l’insegnante che si è dato fuoco a Rende: è in condizioni gravi ma stazionarie



Secondo quanto apprende Fanpage.it il 33enne è in condizioni gravi ma stazionarie e non sarebbe ancora in grado di respirare autonomamente.

