Comedy Garage, torna l’appuntamento più irriverente della Capitale

Domenica 20 febbraio torna tutta l’irriverenza della Stand Up Comedy con il seguito format Comedy Garage che illumina di comicità il palco del QUID. A curare l’evento e dirigerlo con la sua solita dimestichezza scenica, c’è Daniele Fabbri, stand up comedian di razza, pronto ad accogliere in Via Assisi i suoi colleghi, ospiti fissi: Davide Marini, Sandro Canori, Andrea Di Castro e Gabriele Antinori, protagonisti del successo domenicale che, nella serata del 20 febbraio darà il benvenuto al comico Fabian Grutt, ospite speciale.

Come ormai siamo abituati a vedere, la serata del Comedy Garage al QUID è divisa in due momenti: dalle ore 20.00 sarà trasmesso in streaming su QUID Channel e, dalle 21.00 – spente le telecamere della WebTV nata da un palco chiuso durante l’emergenza –, andrà in live, con le esibizioni dal vivo dei protagonisti dell’appuntamento diretto da Fabbri. Una divisione consueta, per far sì che i comedian si sentano liberi di sperimentare e, nel caso, alzare il tono e testare la resistenza del pubblico, pronto a recepire le battute al vetriolo o le freddure più classiche.

Quando guardiamo i Live Show di un famoso StandUp Comedian e siamo estasiati dalle sue battute, dimentichiamo che, prima di registrare lo show, quell’artista ha provato le sue battute almeno duecento volte con il pubblico, sperimentandole nei club e nei piccoli locali. È proprio in questi “garage”, in un’atmosfera più informale e diretta, che i comici mettono a punto il loro repertorio, in un rapporto schietto e complice con il pubblico in sala, per raggiungere le prestazioni adatte ad uno show da competizione.

Prima delle esibizioni sarà trasmesso in streaming il Garage Live Podcast – una sorta di “Show prima dello Show” –, con Fabbri e i comici resident Davide Marini, Sandro Canori, Andrea Di Castro e Gabriele Antinori, che realizzeranno ogni domenica un doppio evento: prima il talk show online per parlare di pop culture, curiosità e vita nella capitale e, a seguire, lo spettacolo live che, come da tradizione del Comedy Garage, ospiterà comici emergenti e volti noti della comicità, intenti a testare i loro futuri cavalli di battaglia.

