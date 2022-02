Contro Covid 19 faremo un vaccino ogni anno



Per gli esperti l’Italia si avvia verso una fase endemica del covid dove ci vaccineremo ogni anno contro le varianti così come avviene ora per l’influenza stagionale.

